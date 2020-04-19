هيئة كبار العلماء السعودية تدعو للتقيد بالتعليمات الوقائية في رمضان

2020/04/19 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات بأنواعها.وقالت الأمانة، في بيان أصدرته بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، “بناء على ما تقدم من النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس، وما دلت عليه من وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء، […]

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