رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نواباً عن محافظة نينوى

2020/04/19 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى كل من محمد اقبال وعبد الرحيم الشمري”.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “القاضي فائق زيدان ناقش معهم الجهود الاستثنائية لعمل المحاكم في عموم العراق، وفي محافظة نينوى على وجه […]

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