2020/04/19 | 14:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف يزور دمشق غداً للقاء كبار المسؤولين السوريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يزور دمشق غداً للقاء كبار المسؤولين السوريين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يزور دمشق غداً للقاء كبار المسؤولين السوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).