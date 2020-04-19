تمديد إجازات السجناء في ايران للحد من تفشي كورونا

2020/04/19 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طهران أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء المفرج عنهم شهرا آخر في إطار مساعي إيران للحد من انتشار فيروس “كورونا” في سجون البلاد.وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء: “تم تمديد إجازات هؤلاء المسجونين، الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع حتى 20 مايو”.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المساجد والمواقع المقدسة في إيران، ستظل مغلقة حتى الرابع من مايو على الأقل في إطار مساعي احتواء العدوى سريعة الانتشار.وقال بهذا الشأن: “المساجد والمراكز الدينية ستظل مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين..وستتخذ القرارات الخاصة بالتجمعات خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل”.وأوضح أن الأنشطة عالية المخاطر ومنها المسارح وصالات التمرينات الرياضية والحمامات وصالونات التجميل والمراكز التجارية سنظل مغلقة “حتى إشعار آخر”.وسمحت إيران أمس السبت باستئناف العمل في طهران فيما أطلقت عليه الأنشطة منخفضة المخاطر ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش وذلك بعد أسبوع من استئناف العمل في بقية أنحاء البلاد.وأعلنت إيران أشد دول الشرق الأوسط تضررا من انتشار وباء “كورونا”، رصد 80868 إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 5000 وفاة.

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