حقوق الانسان البرلمانية تدعو لأعداد دراسة شاملة عن الوضع الاجتماعي بعد كورونا

2020/04/19 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأحد، الباحثين الاجتماعيين وخبراء علم النفس في الجامعات الى اعداد دراسة شاملة عن الوضع الاجتماعي بعد كورونا .وقال رئيس اللجنة، ارشد الصالحي، في بيان: "ندعو الى اعداد دراسة شاملة عن الحلول الواقعيه لواقع المرأة والطفولة المتعبة في العراق ، وذلك عقب الاعتداءات المتكررة على المرأة التي حصلت في كركوك والنجف ، وتشريع القوانين التي تضمن حفظها وكرامتها الانسانية".وأضافت، أن "اساتذة وخبراء الجامعات العراقية من علم النفس وخبراء الاقتصاد بامكانهم اعداد هذه الدراسات الشاملة والحلول الواقعية ، وتشير اللجنة ان تدهور الامن الاقتصادي والمستقبل المجهول للجيل القادم هي التي تتسبب في ازدياد حوادث الانتحار وانتشار المخدرات , ولا بد من وضع الحلول المناسبة والتشريعات الضرورية اللازمة".

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