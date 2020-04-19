الموسوي يدعو الكتل السياسية إلى التعاون مع الكاظمي لعبور المرحلة الحرجة

2020/04/19 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي جميع الكتل الى التعاون مع الكاظمي من اجل عبور المرحلة الحرجة للبلاد.

وقال الموسوي في تصريح، إن رئيس الوزراء المكلف ما زال يجري حوارات مكثفة مع الكتل السياسية لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، مشيرا الى أن الكتل السياسية وعلى الأخص الشيعية داعمة بشكل كبير للكاظمي، للمضي في الاسراع بعرض كابينته على مجلس النواب لغرض منح الثقة لحكومته المقبلة.

ورجح الموسوي، طرح الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، على مجلس النواب لمنح الثقة بداية الشهر المقبل.

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