السليمانية تدخل المرحلة الثانية من رفع الحظر وأصحاب الحافلات يطالبون بتشغيل الخطوط الداخلية

2020/04/19 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظة السليمانية، اول تظاهرة بعد العودة التدريجية لمظاهر الحياة الطبيعية في المحافظة.

ونظم العشرات من سائقي حافلات النقل الخاص في مدينة السليمانية، تظاهرة أمام مبنى قائممقامية المدينة، للمطالبة باستئناف تشغيل خطوط النقل الداخلية، بالتزامن مع إعلان السلطات المحلية، الشروع بتطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف الحظر، والتي تضمنت إعادة فتح الأسواق والشوارع التجارية وسط السليمانية، بانتظار شفاء الوجبة الأخيرة من المصابين بفيروس كورونا، والبالغ عددهم ستة عشر مريضا، لإلغاء إجراءات الحظر يشكل تام.

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