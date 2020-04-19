2020/04/19 | 14:11 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، اليوم ، قرارا برفع حظر التجوال جزئياً في البلاد خلال شهر رمضان.

ونقلت وسائل اعلام محلية ان اللجنة العليا قررت رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً.

واضافت ان اللجنة العليا قررت ايضا استثناء مناطق محددة...

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