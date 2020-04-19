مختبر ووهان الصيني ينفي مسؤوليته عن تفشي كورونا

2020/04/19 | 14:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نفى مدير مختبر ووهان الصيني الذي تتهمه وسائل إعلام أميركية بأنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، أي مسؤولية في انتشار الوباء.وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا”.ويعتقد معظم […]

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