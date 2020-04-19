نائب: الكرد مصرون على إبقاء وزير المالية الحالي في الحكومة الجديدة

2020/04/19 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الأحد، عن إصرار المكون الكردي على إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الدفاعي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “هناك اختلاف داخل المكونات بشأن الوزارات”، مبيناً أن “الكرد يصرون على ابقاء وزير المالية الحالي في حكومة الكاظمي”.وأضاف أن […]

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