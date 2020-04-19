بسبب كورونا.. دعوة من البصرة “اكعد في بيتك رحمة لبيبيتك”

2020/04/19 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةدعوات عدم مغادرة المنازل وتجنب الاختلاط تفاديا لانشتار عدوى كورونا اتخذت عدة اشكال بعضها كان صارما ومن جهات حكومية رسمية تمثل بحظر التجوال الوقائي، وبعضها جاء على شكل دعوات شعبية واخرى على منصات التواصل باطارات رسمية واخرى لا تخلو من الفكاهة.وعلى احد الاسيجة في مناطق البصرة وجه احدهم دعوة باللهجة الشعبية الدارجة “اكعد […]

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