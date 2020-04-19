مقتل مجموعة من الإرهابيين بضربة جوية في صلاح الدين

2020/04/19 | 14:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن طائرات F-16 وجهت ضربات دقيقة لأوكار داعش أسفرت عن مقتل مجموعة من الإرهابيين وتدمير أوكارهم بالكامل بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

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