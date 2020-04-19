هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعفير في” العبيدي والكمالية والفضيلية والضباط” ببغداد

2020/04/19 | 14:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير وتوعية لمناطق العبيدي والكمالية والفضيلية والضباط في العاصمة بغداد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه” ضمن عملية كبح الجائحة نفذت معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي حملة تعفير واسعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا شملت المناطق السكنية في العبيدي والشوارع الرئيسة في

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