روسيا: نسب الاصابات بكورونا في العراق أفضل من أميركا وإيطاليا

2020/04/19 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد السفير الروسي ببغداد مكسيم مكسيموف، الاحد، باجراءات الحكومة العراقية في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا ان اعداد المصابين بالعراق افضل من اميركيا وايطاليا.وقال مكسيموف في مقابلة صحفية نشرتها السفارة في بغداد واطلعت عليها /المعلومة/، ان “ارقام الاصابات بالعراق صغيرة مقارنة بالولايات المتحدة او اسبانيا وايطاليا او الدول المجاورة.بيد ان العراق لديه ثالث […]

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