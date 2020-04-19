موقع أميركي: واشنطن اسقطت نظام صدام بذنب يرتكبه ترامب الان

2020/04/19 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع (بوليتكس يو أس اي)، الاحد، بأن احد مبررات غزو بوش للعراق هو أن نظام صدام كان مذنبا بقتل المواطنين من ابناء شعبه وهو نفس المبرر الذي استخدمه ترامب لاطلاق الصواريخ على مطار مهجور في سوريا بزعم أن الرئيس السوري قتل رجالا ونساء ابرياء خلال صراع كان نتيجة لغزو بوش […]

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