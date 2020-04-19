صحة ذي قار: 85% من اصابات كورونا اكتشفت عبر المسح الميداني

2020/04/19 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، ان 85% من اصابات كورونا اكتشفت عبر المسح الميداني للفرق الصحية في مناطق المحافظة.وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة حيدر علي حنتوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” الكوادر الصحية اكتشفت 85% من اصابات كورونا عبر المسوحات الميدانية في المناطق السكنية”.واضاف حنتوش […]

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