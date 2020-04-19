2020/04/19 | 14:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع النائب عن تحالف سائرون في العراق، بدر الزيادي، الأحد، شرطا واحداً للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي....

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