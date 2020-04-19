2020/04/19 | 14:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه أحدث ضربات تشنها طائرات إف-16 العراقية على مخابئ تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين - صورة: القوة الجوية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربات جوية تردي "مجموعة إرهابية" قرب تكريت) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربات جوية تردي "مجموعة إرهابية" قرب تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).