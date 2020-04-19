انخفاض سعر البنزين في أربيل

2020/04/19 | 14:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر لتر البنزين 450 ديناراً حسبما أعلن أصحاب محطات الوقود في أربيل

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