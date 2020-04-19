درعا: عملية اغتيال جديدة تطال قيادات عسكرية من “اللواء 52”

2020/04/19 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدن وبلدات ريف #درعا الشرقي حالة من الاستنفار الأمني، وذلك عقب عملية اغتيال نفذها مجهولون أمس السبت، أستهدفوا فيها سيارة عسكرية تُقِل العقيد الركن “حامد يونس مخلوف” قائد أركان “اللواء 52” والعقيد الركن “محمود…

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