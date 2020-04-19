العراق: باحثون يكتشفون قصراً آشورياً تحت أنقاض مسجدٍ دمّره داعش في الموصل

2020/04/19 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت الأنقاض التي خلّفها تنظيم #داعش، اكتشف باحثون ألمان بقايا قصرٍ ضخم يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، تبلغ مساحة غرفة العرش وحدها 55 متراً مربعاً.وفي هذا القصر كان الملك الآشوري (آسرحدون) يقوم بعقد…

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