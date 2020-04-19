2020/04/19 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي يعلن عن شنّ غارةٍ جويّة ضد موقعٍ لتنظيم داعش غربي قضاء (الدور) بمحافظة صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحل الاخباري الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.

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