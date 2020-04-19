بسبب كورونا.. بتر ساق نجم أميركي

2020/04/19 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت، لعملية بتر الساق اليمنى، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″.وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، بدأ يتعافى بعد العملية الجراحية.ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس […]

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