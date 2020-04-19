نائب عن سائرون يحذر الكاظمي من الاستجابة للضغوطات السياسية وإعطاء المكونات ’’حصصاً’’ بالحكومة

2020/04/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي، الأحد (19 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من الاستجابة للضغوطات السياسية التي تمارسها بعض المكونات من أجل الحصول على حصتها الوزارية.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض الكتل السياسية تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء المكلف، من أجل الحصول على مكاسب سياسية في الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "استجابة الكاظمي لهذه الضغوط ستدفعه لتشكيل حكومة على أساس المحاصصة".

وأضاف، أن "إعطاء مكون حصته دون آخر، يدفع المكونات الأخرى للمطالبة باستحقاقاتها الوزارية، وتصبح الحكومة الجديدة حكومة محاصصة".

واشار الزيادي إلى أن "تحالفه أخذ عهداً بأن لا يتدخل في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وأعطى الكاظمي حرية اختيار كابينته الوزارية".

وكان عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني النائب ديار برواري، أكد أمس السبت (18 نيسان 2020)، بأن حصة الكرد في الكابينة الوزارية القادمة من 3- 4 وزارات.

وقال برواري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الوزارات ليس مشكلة والشرط الاساسي هو ان يكون اختيار الوزراء والمناهج الحكومي بموافقة ورضا اقليم كردستان وهو شرط اساسي لافتا الى ان المفاوضات في البيت الشيعي لاتزال قائمة حتى الان".

وبين، أن "بعض الاطراف الشيعية تخلت عن ملف الوزارات واعطت للمكلف تخويله لكن البعض الآخر موافقته مشروطة"، لافتا الى أن "بعد انتهاء المفاوضات سيكون المجال أوسع مع الطرف الكردي".

واضاف برواري، أن "الحكومة تمر بأوضاع استثنائية ومن الضروري دعمها والعمل على حل كل المشاكل العالقة، وهذا يأتي بالمرتبة الأولى، أما ملف الوزارات فيأتي بالمرتبة الثانية".

واجاب برواري عن احتمالية تخلي الكرد عن وزارة المالية بوزارة سيادية أخرى، أن "الكرد ليس لديهم اعتراض على تولي أي وزارة المهم المشاركة الحقيقية وان تكون للمكلف رؤية حقيقية في التعامل مع كردستان وملف الوزارات والاستحقاقات تأتي بالمرتبة الثانية، حالياً ليس لدينا أي اعتراض لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة من المفاوضات بانتظار حسم مفاوضات البيت الشيعي والسني ثم ياتي دورنا".

بغداد اليوم- بغداد

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وذكر اعلام للسلطة القضائية، تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الكربولي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف

بغداد اليوم- بغداد

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