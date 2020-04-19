مغادرة 51 ملامساً لمصابين بكورونا مراكز الحجر الصحي في بابل وكربلاء

2020/04/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

غادر 51 شخصاً ملامساً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في محافظتي بابل، وكربلاء، حيث كان 37 شخصاً من بابل، و14 آخرين من كربلاء.

وذكرت خلية الأزمة في بابل، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بشرى سارة، وبالتحديد من الردهة الوبائية لمستشفى الحلة التعليمي (الجراحي) في بابل، انتج عنها خروج 37 ملامساً للحالات المصابة".

وأضاف البيان، أن "الفحوصات أثبتت عدم اصابة الأشخاص الملامسين بفيروس كورونا"، مشيرة الى أن "حالتين مصابتين بالفيروس سيتم الاعلان عن شفائهما ".

من جهتها، أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، مُغادرة 14 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي.وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأشخاص المغادرين، يمثلون الوجبة السادسة التي تُغادر مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراض جانبية، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى ( 539 ) شخصاً".





يتبع.



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