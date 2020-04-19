التعليم النيابية تقترح إنشاء تطبيقات الكترونية ’’تعمل بلا إنترنت’’ لإنقاذ الموسم الدراسي

2020/04/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

طرحت لجنة التعليم العالي النيابية، الأحد (19 نيسان 2020)، مقترحاً لـ "إنقاذ" طلبة العراق بسبب تداعيات فيروس كورونا، يتمثل بإنشاء تطبيقات الكترونية تعمل دون الحاجة إلى شبكة انترنت.

وقالت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التعليم الالكتروني ضرورة فرضتها أزمة فيروس كورونا على الطالب العراقي وبات جزءاً من الحل لمواجهة واقع يجب التعامل معه وفق آليات تنقذ مستقبل طلبة العراق في كل المراحل، وخاصة الجامعية".

واضافت، أن "ضعف الانترنت وكثرة الشكاوى في هذا الإطار، سيقودنا الى فقدان ميزة التعليم الالكتروني الذي يمثل حلاً مهماً لإنقاذ العام الدراسي وتواصل الطلبة مع كواردها التدريسية".





ودعت كمبش وزارة الاتصالات إلى "إنشاء تطبيقات تعليمية لمختلف المراحل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي تعمل بدون انترنيت وهذه ميزة موجودة ومتداولة في عالم الالكترونيات".

واشارت كمبش إلى أن "التعليم الالكتروني هو مسار مستقبلي ويبدو أن أزمة كورونا دفعت باتجاه الاعتماد عليه"، مؤكدة أهمية "تجاوز أزمة ضعف الانترنيت والدفع باتجاه العمل مبكراً على تطبيقات الكترونية لمختلف المراحل تمثل مساراً لإنقاذ طلبة العراق ولن تكلف ذوي العوائل أي مبالغ ويمكن التعامل معها بسهولة للغاية".

واعلنت خلية الازمة النيابية فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات (15 آذار 2020)، لمواجهة فايروس كورونا، فضلاً عن تعطيل دوام المدارس والجامعات.

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