حصيلة وفيات كورونا في إيران تعاود الارتفاع والإصابات تتخطى حاجز 82 ألفا

2020/04/19 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الايرانية، عن عودة مؤشر أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الى الارتفاع مجددا، بعد انخفاض نسبي بعدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح، ان حصيلة الوفيات شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة باليوم السابق، من خلال تسجيل سبع وثمانين حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك مجمل عدد المتوفين بعدوى الفيروس إلى خمسة آلاف ومئة وثمانية عشر شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى وصول عدد الإصابات إلى اثنين وثمانين الفا ومائتين وإحدى عشرة حالة بعد تسجيل الف وثلاثمائة وثلاث وأربعين إصابة جديدة.

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