الأعرجي يحذر من محاولات إفشال مهمة الكاظمي بتشكيل حكومته

2020/04/19 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، من مخطط لإفشال مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة تويتر إن بعض قيادات الصدفة تحاول أن تحفر حفرةً للمكلف بتشكيل الحكومة لإفشال مهمته، مضيفا ان الانجرار خلف هذه المحاولات ستؤدي الى وقوع الجميع فيها.

ودعا الاعرجي الى الكف عن تفسير الفشل وفقاً لنظرية المؤامرة، مشددا على أهمية دعم الكاظمي حتى في حالة الاختلاف معه لأن علامات انهيار النظام السياسيّ صارت واضحة.

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