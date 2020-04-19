نقد المرجعية الدينية في النجف -١

2020/04/19 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حمزة الكرعاوي من حيث المبدأ ، كل عمل مهما كان ( سياسيا دينيا ) يخضع للنقد والأخذ والرد والتقييم ، وكذلك الشخصيات ( سياسية ودينية ) ، لا وجود لمعصوم...أكمل القراءة ←

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