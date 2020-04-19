2020/04/19 | 14:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تستلم امدادات عاجلة من منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تستلم امدادات عاجلة من منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).