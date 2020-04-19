السليمانية تفتتح مختبر لـ فيروس كورونا

2020/04/19 | 14:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افتتح صباح اليوم في مراسيم خاصة مختبر بفايروس كورونا في مخيم جامعة كرميان، بحضور المشرف على ادارة كرميان ورئيس الجامعة ومسؤول مركز كرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني وقائممقام قضاء كلار والمدير العام للصحة في كرميان وعدد من اعضاء مجلس محافظة السليمانية ومسؤولين حزبيين وحكوميين في حد...

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