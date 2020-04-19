وزير الهجرة يلتقي محافظ نينوى ويبحث ملف اعادة المهجرين لمناطقهم

2020/04/19 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ألتقى وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، صباح اليوم الأحد، بمحافظ نينوى نجم الجبوري وبحثا عدة ملفات بضمنها ملف النازحين الساكنين في المخيمات وكيفية وقايتهم من خطر فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في توزيع المساعدات الاغاثية منها الغذائية والصحية، فضلا عن ملف العائدين وآلية غلق مخيمات النزوح في المحافظة.وقال وزير الهجرة في كلمة له خلال المؤتمر المشترك مع محافظ نينوى الذي عقد في مبنى ديوان المحافظة ان "الوزارة لديها خطة كاملة وشاملة لهذا العام ٢٠٢٠ إضافة إلى استمرارها وبتنسيق عالٍ مع كافة الجهات المعنية لاعادة كافة النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية".ولدى زيارته إلى مستشفى نينوى للحجر الصحي، أكد موسى استعداد الوزارة لتجهيز المستشفى بالافرشة والاغطية، مثمنا في الوقت نفسه جهود المحافظة والكادر الصحي في انشاء المستشفى.من جانبه أثنى محافظ نينوى نجم الجبوري على "دور الوزارة وكوادرها وما قدموه من جهود حثيثة في دعم المحافظة والنازحين خصوصا عند اجتياح السيول للمحافظة في الأيام القليلة الماضية".

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