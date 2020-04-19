الكشف عن تفاصيل اتفاق الوفد الكردي مع بغداد خلال الزيارة الجارية

2020/04/19 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اتفق الوفد الكردي، الذي وصل، الأحد، إلى العاصمة بغداد على جملة من القرارات اىقتصادية.وقال نائب رئيس الوزراء، وزير النفط ثامر الغضبان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، عقب الاجتماع مع الوفد الكردي، إن "بسبب اتفاق اوبك اتفقنا على تخفيض كميات التصدير الخاصة بالنفط، ويتبع ذلك اجراءات اخرى".واضاف، "تناقشنا ايضا بموضوع استثمار الغاز، منها حقول مطورة غير مستغلة، سوف تدرس حكومة الاقليم بمقترح تقدمنا به لاستثمار محطات لزيادة توليد الطاقة الكهربائية، وسوف يتم ارسال فريق نفطي من النفط والكهرباء للنقاش حول هذا الامر".من جانبه قال وزير مالية اقليم آوات جناب في المؤتمر، "اتفقنا على تقليل انتاج النفط، والية لاستثمار الغاز لما فيه مصلحة الطرفين، كما اتفقنا بشكل مبدئي على تأمين جزء من كهرباء كركوك والموصل".انتهى29/أ43

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