نائب سابق يكشف عن صراع بين الحلبوسي والخنجر على الحقائب الوزارية بحكومة الكاظمي

2020/04/19 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الأحد، عن صراع سياسي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المحور الوطني خميس الخنجر على الحقائب الوزارية بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحلبوسي يحاول الهيمنة على حقائب المكون السني بحكومة الكاظمي عبر الحصول على أربع […]

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