2020/04/19 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع جثمان ضابط استشهد باشتباك مع عصابة للمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تشييع جثمان ضابط استشهد باشتباك مع عصابة للمخدرات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تشييع جثمان ضابط استشهد باشتباك مع عصابة للمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).