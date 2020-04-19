اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ : سيتم ﺧﻼل الأﻳﺎم المقبلة زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ

2020/04/19 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺧﻼل اﻻﻳﺎم المقبلة، زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺮار دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

وﺷﺪد الربيعي ﻋﻠﻰ أن وزارﺗﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺤﻤﻼت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ المقدمة للمواطنين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد كافة، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا الملف يتم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺠﻬﺎت ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ المختص ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

وتابع أن مشروع ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ المذكورة.

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