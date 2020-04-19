الصحة النيابية : خطر كورونا مازال قائماً ولم نصل مرحلة انحسار الفيروس

2020/04/19 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة الصحة النيابية سقف الإصابات الذي من الممكن معه تطبيق الحظر الجزئي للتجوال خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح، إن خطر فيروس كورونا مازال قائما ولم تصل البلاد الى مرحلة الانحدار النهائي لانحسار الفيروس، مشيرا الى أن عزم خلية الازمة فتح الحظر بصورة جزئية خلال رمضان يجب ان يعتمد عند وصول أعداد الإصابات الى أقل من خمس حالات خلال اليوم الواحد، اما قبل ذلك فلا يمكن تخفيف الإجراءات أو رفع الحظر.

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