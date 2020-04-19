عاجل: العثور على جثة (مهشمة) مجهولة الهوية جنوبي ذي قار

2020/04/19 | 14:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بالعثور على جثة "مهشمة" لرجل مجهول الهوية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "القوات الامنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية بمنطقة العتيبة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف ان "الجثة مهشمة ولم يعثر على رأس ولا رقبة لها ولا يعلم سبب الوفاة حتى الان".

وأكد المصدر انه "تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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