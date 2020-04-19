الصالحي يدعو مفوضية حقوق الانسان لمتابعة اعمال خلايا الازمة

2020/04/19 | 14:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس لجنة حقوق الانسان، ارشد الصالحي، اليوم الاحد، مفوضية حقوق الانسان ومكاتبها في المحافظات الى متابعة اعمال خلايا الازمة.

وقال الصالحي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه: "ادعو مفوضية حقوق الانسان ومكاتبها في المحافظات الى متابعة اعمال خلايا الازمة، ورصد الانتهكات ان وجدت".

وتابع "أطالب بمتابعة اعمال المحافظين لتوفير السكن والوضع الصحي للعائدين من خارج العراق".

ودعا الصالحي، المحافظين ايضا الى "التعاون المثمرً وتسهيل عبور المواطنين بين المحافظات حسب تعليمات السلامة الصحية".

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