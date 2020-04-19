خلال 26 يوما .. اللواء 12 للحشد يوجز حملته في مواجهة كورونا في كربلاء المقدسة

2020/04/19 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوجز اللواء 12 في الحشد الشعبي، الاحد، حملته الخدمية في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في محافظة كربلاء المقدسة.وقال مسؤول ممثلية اللواء الشيخ ماجد الكعبي انه ” ضمن حملة وعي للحشد الشعبي باشر اللواء 26 منذ ست وعشرين يوما بتعقيم وتعفير الاحياء السكنية والشوارع الرئيسة والدوائر الحكومية واغاثة العوائل التي تضررت بسبب جائحة

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