14 ملامسا لمصابين بكورونا يغادرون الحجر الصحي في كربلاء

2020/04/19 | 14:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن مغادرة 14 شخصا من الحجر الصحي من الملامسين لمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "غادر 14 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي، يمثلون الوجبة السادسة وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية".

وأضافت انه "ارتفع عدد المُغادرين من المُلامسين لـ 539 شخصاً" .

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