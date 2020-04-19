2020/04/19 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، مطار موسكو متوجهة إلى بغداد وعلى متنها 199 مواطنا.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف في بيان تلقت “العهد نيوز”، إنه “تمت مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة اليوم من موسكو إلى بغداد، وعلى متنها نحو (199) كانت قد أكملت سفارتنا هناك جميع إجراءاتها، وذلك عبر طيران الخطوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن إعادة 199 عراقياً من موسكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن إعادة 199 عراقياً من موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).