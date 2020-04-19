يا شعب العراق..فلسفة الماضي في الحاضر..كيف ننظر اليها …؟ً

2020/04/19 | 14:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي كتب السيد هارون محمد مقالاً بعنوان:شيعة السلطة سياسيون تافهون..لقيادة العراق لا يصلحون..وردني المقال عن طريق الانترنيت من صديق عزيز تعود ان يرسل لي كل جديد..حقيقة ولا أغالي...أكمل القراءة ←

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