الكاظمي والمعادلة التوافقية !

2020/04/19 | 14:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مصطفى الاعرجي أن جميع المؤشرات المتوفرة في الساحة العراقي تؤكد بان القوى السياسية فرضت على رئيس الوزراء المكلفمصطفى الكاظمي بناء حكومة محاصصاتية بامتياز دون خطوط حمراء صفراء لغرض تمويل أحزابها ...أكمل القراءة ←

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