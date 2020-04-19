وزير التجارة يطلب عرض مقترح زيادة مفردات البطاقة التموينية في مجلس الوزراء

2020/04/19 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، مقترحا لتجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية .واقترح العاني في بيان تلقته “يس عراق” ، “تجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا) في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا”.[…]

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