كورونا يفتك بالمزيد من الايرانيين واجمالي الاصابات يرتفع

2020/04/19 | 15:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد ايران من اكثر الدول المتضررة من كورونا في المنطقة - الصورة لرويترز

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