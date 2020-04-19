الجميلي تدعو وزير العدل لتشكيل لجنة تحقيقية لبيان أعداد المتوفين في سجن الحوت المركزي

2020/04/19 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائبة وحدة الجميلي وزير العدل الى تشكيل لجنة تحقيقية لبيان أعداد المتوفين في سجن الحوت المركزي.

وطالبت الجميلي وزير العدل ببيان أسباب الوفاة ومدى تعرضهم للتعذيب من عدمه، مع تزويد مكتبها بنسخ شهادات وفاتهم وتواريخ تسليم جثثهم لذويهم.

هذا وكان مراقبون قد استنكروا العمل المقصر والمشين بحق السجناء الأبرياء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات، وانتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه على حد قولهم.

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