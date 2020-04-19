اللجنة العليا للصحة : حظر التجوال في رمضان من الساعة الـ 6 مساءً إلى الـ 6 صباحاً

2020/04/19 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية.

وقال وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، ان العراق نجح في مواجهة كورونا وان الارقام التي سجلها هي في الحدود المسيطر عليها.

وحسم الوزير الجدل بشأن إمكانية فرض الحظر الجزئي خلال الأيام المقبلة قائلاً بالنسبة للحظر الجزئي تم اتخاذ قرار بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان، اذ سيفرض من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وسيتم مراقبة الوضع الصحي في شهر رمضان، وإذا حصلت زيادة غير مسيطر عليها بعدد الإصابات بكورونا سيعود فرض الحظر الشامل.

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