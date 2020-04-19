الكاظمي : المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء وديّة

2020/04/19 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديم أسمائه الى البرلمان.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر، إن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي.

وأضاف، نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس.

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