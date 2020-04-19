2020/04/19 | 15:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن جملة تدابير خاصة بكورونا ويفرض غرامة لغير الملتزمين بالكمامات

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